Marino: "Tante assenze? Un positivo dopo le Nazionali, da lì nuovi contagi nella nostra rosa"

Il Responsabile dell’Area Tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita di Lazio-Udinese, svelando che tra le fila dei bianconeri ci sono stati alcuni casi di Covid, che spiegano le diverse assenze dell'ultimo minuto, ma si parte con un ricordo di Maradona: "Il cuore è ferito per la perdita di Maradona, manca un grande amico, un grande uomo e un grande calciatore che sapeva usare il piede come un pennello. Anche De Paul è un giocatore di grandi doti umane e tecniche, appartiene a quella razza di argentini che nel calcio sanno “predicare e portare la croce. Diverse assenze, sono dovute al Covid? Nel mezzo di questa epidemia l’Udinese era un’isola felice perché, grazie all’organizzazione della società, avevamo stabilito dei protocolli che ci avevano aiutato a non subire contagi. Poi un giocatore rientrato dalle nazionali è risultato positivo e da lì sono sorti nuovi contagi. Ovviamente non è colpa sua, ma di un sistema Fifa che in questo momento non funziona, e noi ne paghiamo le conseguenze. Quando noi paghiamo gli stipendi, proteggiamo i nostri calciatori impiegando altre risorse e poi dobbiamo subire dei danni non possiamo che denunciare tutto ciò a gran voce".