Mario Mandzukic può tornare in Italia. L'ex Juve è svincolato, almeno 5 di Serie A su di lui

E' durata soltanto 6 mesi l'avventura di Mario Mandzkic in Qatar. Nei giorni scorsi l'ex Juventus ha rescisso il proprio contratto con l'Al-Duhail (era arrivato l'1 gennaio), entrando così nel novero di svincolati di lusso in vista della prossima stagione. I 2 gol in 8 presenze nel campionato qatariota non sono il massimo del rendimento, ma tante squadre italiane hanno ben in testa i numeri e le giocate del centravanti scaricato all'inizio di questa stagione da Maurizio Sarri.

Almeno 5 squadre italiane interessate - Nonostante le alte richieste per l'ingaggio, Mandzukic ha voglia di tornare ad essere protagonista in un campionato competitivo. E l'Italia in tal senso sembra perfetta per le sue qualità. E allora, dove può andare Mario Mandzukic? Una delle prime squadre ad essere emersa come candidata è il Benevento, fresca neopromossa e già capace di ingaggiare Loic Remy. Un'altra ipotesi affascinante è quella legata all'Hellas Verona, dove in panchina troverebbe il connazionale Juric. Pista complessa soprattutto per motivi economici, ma chissà che con l'eventuale sogno europeo in tasca il presidente Setti non possa decidere di fare un regalo ai propri tifosi. Quindi la Fiorentina di Rocco Commisso, squadra che con Ribery ha già dimostrato di gradire colpi ad effetto (seppur non di primo pelo). In chiusura il possibile derby di Milano: all'Inter troverebbe un Conte alla disperata ricerca di un centravanti con le sue caratteristiche (vedi il rinnovato interesse per Dzeko), mentre al Milan potrebbe raccogliere da Ibra il ruolo di chioccia e guida per una squadra che si annuncia piena zeppa di giovani talenti.