Mario Rui: "Di Lorenzo ha qualità, Llorente campione. Elmas, che garra"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il laterale azzurro Mario Rui ha parlato anche dei nuovi acquisti di De Laurentiis: "Di Lorenzo? Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, poi è un bravo ragazzo ed è entrato in un bel gruppo. L'abbiamo accolto bene, è tutto merito suo per il resto. Llorente è splendido, non lo conoscevo ma me ne avevano parlato molto bene. È un campione, ma ha umiltà e s'è calato bene in questa realtà. Lozano altrettanto, Elmas è un ragazzino ma ha tanta personalità e qualità. Il mercato è stato grandioso per noi. Ci avviciniamo ogni anno, anche se lotteremo pure con altre squadre".