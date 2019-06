Mario Rui e Hysaj, a Napoli è il momento delle cessioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il momento del restyling delle corsie esterne difensive. In casa Napoli è già stato messo a segno il colpo legato a Giovanni Di Lorenzo, prelevato dall'Empoli e messo subito a disposizione di Carlo Ancelotti per il ritiro che avrà inizio il 6 luglio a Dimaro Folgarida. Il terzino è assistito da Mario Giuffredi che, tra l'altro, cura gli interessi anche di Elseid Hysaj e Mario Rui.

Certa la cessione dell'albanese. Poiché il procuratore non ha intenzione di mettere in concorrenza due suoi calciatori per lo stesso ruolo. Per questo Hysaj è sulla lista dei cedibili e Cristiano Giuntoli, insieme allo stesso Giuffredi, lavorano per trovare la soluzione. Un anno fa sembrava vicino il trasferimento al Chelsea insieme al suo mentore Maurizio Sarri, ora i due potrebbero ritrovarsi alla Juventus. Soluzione suggestiva quanto clamorosa visto il trascorso comune all'ombra del Vesuvio. E' calda anche la pista che porta all'Atletico Madrid: il Napoli chiede 30 milioni di euro, i colchoneros si sono spinti intorno ai venti milioni. Aurelio De Laurentiis attende il rilancio dei materassai.

Anche Mario Rui può salutare. Ha vinto la Nations League anche se non da protagonista con la nazionale portoghese, intanto il Napoli si interroga sul suo avvenire. L'ex Roma non è ritenuto incedibile, in quanto il club azzurro vuole ancora trattenere Faouzi Ghoulam, e per questo il calciatore lusitano può salutare. "E' un calciatore che sta vivendo un ambiente ostile, quindi se c'è la possibilità di cambiare aria, lo faremo", ha detto in giornata il suo procuratore a Radio Crc.