Mario Sconcerti: "Derby, l'Inter parte indietro rispetto al Milan"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha parlato così.

Domani il derby di Milano. Il momento così difficile dell'Inter può essere trasformato in energia positiva contro il Milan?

"Credo che l'Inter parta abbastanza indietro rispetto al Milan ma non mi meraviglierei di niente. In questo momento tutto va contro l'Inter a partire dal caso Icardi che sta facendo fare brutta figura a tutti dalla società ai giocatori. Inoltre l'Inter ha giocato una partita giovedì sera e l'ha persa. Non c'è dubbio che l'Inter parta sfavorita. Il Milan sta meglio ma non me la sento di fare un pronostico".