Marko Pjaca, quanto è dura la vita dopo il crociato

© foto di Federico Gaetano

Doveva essere il prossimo a esplodere, dopo Paulo Dybala. Il destino di Marko Pjaca, però, dopo l'Europeo del 2016 non ha tenuto conto dei possibili infortuni. Come per Bernardeschi, Allegri aveva studiato un percorso mirato per poi inserirlo stabilmente nell'undici titolare, salvo poi capitolare il 29 di marzo del 2017, con la rottura del crociato anteriore che lo ha tolto di mezzo per nove mesi, fino al rientro in campo con lo Schalke04.

SOLO RISERVA E POI FIORENTINA - Un'esperienza non positiva, quella in Germania, nonostante fosse un prestito oneroso con l'intenzione di farlo riprendere al meglio. Domenico Tedesco lo aveva convinto a firmare per i blu di Gelsenkirchen, salvo poi utilizzarlo solo 6 volte in campionato da titolare. Sono bastate a Dalic per portarlo con sé al Mondiale in Russia, dove ha conquistato l'argento giocando anche gli ultimi dieci minuti della finale. In estate, in prestito con diritto di riscatto finisce alla Fiorentina, mentre la Juventus si tiene una contropzione di ricompra.

IMPATTO NON POSITIVO - I viola segnano con il contagocce nonostante, almeno sulla carta, il tridente sia molto forte. Chiesa a destra, Simeone al centro e, appunto, Pjaca sulla sinistra. Nell'ultimo periodo c'è il partito, a Firenze, di chi gli preferirebbe Mirallas. Dall'altra parte recuperare da un infortunio al crociato può essere molto complicato e lungo, per ritornare a livelli pre operazione. Ma la Fiorentina difficilmente potrà aspettare ancora a lungo: finora un solo gol, alla Spal, in 9 presenze.