© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sesta sconfitta in 9 gare per il Sassuolo, stavolta in casa contro la Fiorentina. Tra gli altri, anche Marlon, difensore neroverdi, ha commentato a Sky Sport il ko: "Volevamo vincere e non siamo contenti, ora dobbiamo già pensare alla prossima sfida. Il campionato è ancora lungo, dobbiamo cambiare mentalità già dalla prossima partita. Mi fido dei compagni e del mister, troveremo il modo di svoltare".

C'è stato un calo nel secondo tempo.

"Secondo me non abbiamo fatto male nella ripresa. Abbiamo lasciato a loro il comando del gioco e in questo modo diventa più difficile difendere. Abbiamo preso sicuramente due gol evitabili. C'è rammarico e dispiacere ma non dobbiamo mollare".

Nel finale ha avuto l'occasione per il 2-2.

"Speravo di essere come Ciccio Caputo in zona gol ma non ho le sue capacità. Devo lavorare anche su questo, la prossima volta dovrò fare gol in quella circostanza".