Marocchi: "Se Gomez ha cose da dire può farlo ovunque. In campo faccia quel che dice Gasp"

Dagli studi di Sky, Giancarlo Marocchi ha commentato anche la situazione complicata tra il Papu Gomez e l’Atalanta: “Parlare con la stampa non te lo può impedire nessuno, una conferenza stampa si può fare anche in un bar, se hai cose clamorose da dire come lasci intendere. Il pugno o non pugno è un fatto tra loro, a me interessa l’aspetto tecnico: lui che in campo non fa quello che dice Gasp non va bene. Non puoi pretendere, in quanto capitano, di togliere la libertà all’allenatore di toglierti a destra o a sinistra. Ma siamo impazziti? Fa più male quello di un eventuale cazzotto”.