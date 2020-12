Marocchi sul rosso a Insigne: "Si fatica a capire il giusto dopo una parola sbagliata"

Giancarlo Marocchi, opinionista Sky ed ex calciatore, risponde a Gennaro Gattuso e allo sfogo per il rosso a Lorenzo Insigne, espulso per aver mandato a quel paese l'arbitro Massa. "E' arrivata dopo trenta secondi di proteste: hai ragione come ha ragione l'arbitro, si fa a capire la posizione giusta dopo una parola sbagliata".