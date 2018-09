Marotta allontana FIGC: “Non sarò candidato, esperienza non mi tocca”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta ha annunciato che non sarà più l’ad della Juventus. Parole arrivate al termine della sfida contro il Napoli, vinta per 3-1 all’Allianz Stadium. Il nome di Marotta era circolato anche negli ambienti della FIGC, soluzione che il dirigente in uscita dai bianconeri ha allontanato: “Smentisco categoricamente. Al momento è un'esperienza che non mi tocca, non sarò candidato", ha detto.