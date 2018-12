© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri, spiega oggi Tuttosport, emissari dell'Inter erano ancora al seguito del Brescia. Nel mirino Sandro Tonali, regista classe 2000 delle Rondribelle, per il quale è in atto un vero e proprio Derby d'italia in vista delle prossime sessioni di trasferimenti con la Juventus.