Marotta avvisa Wanda: l'Inter detterà le condizioni del rinnovo di Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre le voci sul problema fisico - presunto o reale - di Mauro Icardi continuano a rincorrersi, prosegue anche il teatrino intorno al rinnovo (con adeguamento dello stipendio) dell'ex capitano nerazzurro, che è ancora a un punto morto. La decisione presa dalla società di togliere la fascia all'argentino ha rallentato le discussioni e ha indispettito soprattutto l'entourage del giocatore, la moglie-agente in primis. E proprio a Wanda Nara si è rivolto l'amministratore delegato Beppe Marotta nel pre-partita di Firenze, facendo intendere che il coltello dalla parte del manico ce l'ha il club nerazzurro: "Settimana del rinnovo? Non lo so, è un impegno preso con la signora Wanda Nara. Noi inoltreremo la nostra proposta, poi capiremo quale sarà la risposta. Non c'è una vera e propria scadenza, è una situazione nettamente diversa rispetto a quella di cui si è parlato". Insomma, Icardi non sembra essere più indispensabile per l'Inter, poco disposta a cedere alle richieste di Wanda e intenzionata a rinnovare alle condizioni più favorevoli per sé stessa e non per Maurito. La telenovela è appena cominciata.