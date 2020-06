Marotta boccia algoritmo e playoff: "Contrari a ogni soluzione che non sia chiudere la stagione"

Serie A

In caso di nuovo stop, l'ad dell'Itner è categorico: "Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l'epidemia e allora non vedo come si possano giocare playoff e playout"