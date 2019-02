Marotta: “Con tutto il rispetto per Wanda ma il nostro interlocutore é Icardi”

Fonte: Tiki Taka

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wanda Nara era ospite della puntata di Tiki Taka, nel corso della quale ha affrontato i vari punti della vicenda Icardi.

Durante la trasmissione é intervenuto telefonicamente anche l’Ad dell’Inter Beppe Marotta, ecco le sue parole:

“Intendiamo stemperare questa tensione e ridare serenità a tutti, a Wanda e Icardi. Quando si gestisce un'azienda, e io sono l'ad, ci sono dei principi che devono essere salvaguardati. Se si applica la metafora della famiglia, allora in questa si devono prendere decisioni perché i figli devono crescere. Mauro ha solo 25 anni, e ha tanto davanti per diventare esperto. Questa decisione l'abbiamo presa convocandolo con Spalletti negli spogliatoi e spiegandogliela personalmente. Io gli ho dato delle spiegazioni. Vorrei intervenire per rincuorare Wanda ma soprattutto perché capisca che quello che facciamo è per il bene suo, dell'Inter e dei tifosi. Vi invito ad accettare questo provvedimento, perché non va ad intaccare serietà, morale ed impegno del giocatore. L'abbiamo presa a malincuore questa decisione. I motivi li sappiamo noi e non dobbiamo esternarli in questa sede. L'abbiamo già fatto con Wanda e a lei dico che ci rivedremo anche prestissimo se vuole. Già un mese fa avevo preso l'impegno di presentare una proposta contrattuale, e lo faremo. Ma questo non c'entra niente con la decisione che abbiamo assunto. E senza nulla togliere a Wanda l'interlocutore ufficiale è Mauro. Voglio solo rincuorare le parti perché nulla è perduto, la vita va avanti".