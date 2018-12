© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta si presenta ai suoi nuovi tifosi tramite un videomessaggio pubblicato su twitter dall'Inter. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dal nuovo ad nerazzurro: "Da oggi farò parte della grande Inter, per me è un grande orgoglio. Ricoprirò il ruolo di amministratore delegato per l'area sport, una esperienza molto importante per la mia vita professionale e piena di grande responsabilità. Ma questo non mi spaventa: si inizia un nuovo percorso e dovrà essere un percorso vincente".