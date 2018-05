Marotta e le parole nascoste. Higuain-Milinkovic, trattative impossibili

Nella giornata di ieri il direttore generale della Juventus, Giuseppe Marotta, ha parlato a 360° di quello che sarà il mercato bianconero nella prossima estate e parlando degli obiettivi in entrata il dirigente ha risposto anche alle domande su Alvaro Morata, avvistato in Italia nei giorni scorsi (anche se arrivato solo per questioni familiari), e Sergej Milinkovic-Savic. Marotta ha chiuso alla possibilità che i due giocatori possano arrivare a Torino e allo stesso tempo ha blindato Gonzalo Higuain, ma c'è proprio il caso relativo all'argentino, dell'estate 2016, che fa riflettere.

I giorni precedenti all'acquisto del giocatore dal Napoli lo stesso dg della Vecchia Signora aveva infatti affermato che i 90 milioni della sua clausola rescissoria erano troppi per le casse della Juve, ma poi tutti sappiamo com'è andata a finire. Ecco perché, nei giochi di mercato, le affermazioni di Marotta devono essere pesate e visto che siamo soltanto all'inizio dell'estate tutto può ancora succedere. Difficilissimo, se non impossibile, che possano arrivare entrambi, ma se il Pipita dovesse partire le piste potrebbero aprirsi, con Allegri che osserverà tutto con impazienza, in vista della stagione che potrebbe portare l'ottavo Scudetto consecutivo all'ombra della Mole e dove la Juventus ripartirà alla caccia della terza Champions League della sua storia.