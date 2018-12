© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola traccia il profilo di Giuseppe Marotta "l'interventista". Il nuovo dirigente dell'Inter, ex Juventus, in dieci giorni ha sistemato pubblicamente Wanda Nara, manager e moglie di Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Oltretutto ha parlato con Luciano Spalletti, suggerendogli una dialettica meno aggressiva e un profilo più basso.