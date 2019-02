© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola dà grande spazio alle schermaglie dialettiche tra Fabio Paratici e Giuseppe Marotta. Nella giornata di ieri, l'amministratore delegato dell'Inter ha risposto al suo ex braccio destro che nelle ultime settimane s'è a più riprese espresso su Mauro Icardi .

I due dirigenti in estate si sfideranno anche sul mercato: entrambi stanno lavorando sottotraccia per il laterale offensivo della Fiorentina Federico Chiesa e per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali. Ma per quest'ultimo, scrive il quotidiano, i bianconeri sono nettamente avanti.