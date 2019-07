Marotta, Icardi, la Juventus e un'ombra che ancora non si vede

Mauro Icardi, al pari di Radja Nainggolan, non fa parte dei progetti tecnici dell'Inter. Un esubero che definire di lusso è dir poco, e non parliamo di una situazione teorica dato che è stato l'ad Giuseppe Marotta a metterli ufficialmente sul mercato nelle scorse ore, con una mossa che definire coraggiosa forse non rende bene l'idea. Ovvio dunque che oggi, giornata campale in casa nerazzurra con la presentazione del nuovo tecnico Antonio Conte e il dirigente - amico - ad aprirgli la strada, gli venisse sottoposta l'annosa questione. In precedenza si era parlato di Napoli, anche, ma in un giorno del genere, che porta con sé corsi e ricorsi storici, era lecito che l'acceleratore premesse sul capitolo Juve.

Neanche l'ombra - Possibile che vada alla Juventus? A tale, precisa, domanda, arriva una risposta che ha lasciato nel silenzio, per qualche secondo, l'intera, nuovissima, sala stampa. "Lo escludo perché non ci sono le condizioni. La volontà del giocatore fa la differenza, ma a oggi della Juventus non si vede neppure l'ombra". Insomma, una pista di mercato che, almeno all'apparenza, sembrerebbe smontata. Nonostante ciò il profilo dell'argentino rimane tra quelli sul mercato, anche se sia Marotta che Conte hanno assicurato che saranno pienamente rispettati i loro diritti finché rimarranno in nerazzurro, prendendosi la piena responsabilità - entrambi - della scelta. Adesso chiavi di lettura ed interpretazioni potranno sprecarsi, in attesa che i fatti espongano il loro verdetto.