© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky' , l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta s'è così espresso sugli obiettivi in campionato per la seconda parte di stagione: "Non aspiriamo a vincere lo Scudetto, ma dobbiamo qualificarci alla prossima Champions e dobbiamo essere più convinti delle nostre qualità. Spalletti sa gestire queste situazioni".