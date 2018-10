Marotta-Inter, sarà collante del progetto. Ok insieme ad Ausilio

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juve-Pogba, contatti con Raiola. E lo United non si opporrà all'addio - Guarda il TMW News, CLICCA QUI! Ennesimo ribaltone: Consiglio di stato accoglie...

Benevento, i convocati di Bucchi: out Maggio, torna Antei

Livorno, i convocati di Lucarelli: prima chiamata per il baby Canessa

Foggia, Grassadonia: “Derby sentitissimo. Va giocato fino in fondo"

Perugia, i convocati di Nesta: out Mustacchio, c'è Bianchimano

Brescia, Corini: "Cosenza bravo a contrattaccare. Alfonso out"

Cremonese, i convocati di Mandorlini: out Paulinho e altri tre

Venezia, Domizzi: "Pari come una sconfitta, meritavamo di più"

Pescara, Sebastiani: "Abbiamo rispettato le regole. Non stiamo più zitti"

Le probabili formazioni di Pescara-Cittadella - Out Kanoutè, torna Schenetti

Tuttosport: "Sul caos tra B e C sono ore di fuoco"

Salernitana, i 23 convocati per Crotone

Livorno senza vittorie: mai accaduto in 25 anni di B dopo 7 giornate

Benevento-Cremonese, le formazioni: Buonaiuto dal1', out Nocerino

Livorno-Ascoli, formazioni ufficiali: Raicevic affianca Diamanti in attacco

Padova-Spezia, formazioni ufficiali: Bisoli lancia Guidone in attacco

Pescara-Cittadella, formazioni ufficiali: out Campagnaro, dentro Perrotta

Giuseppe Marotta all'Inter. L'affare si farà, spiega oggi anche Il Corriere dello Sport: per il dirigente, andare in nerazzurro è salire sull’autobus con i motori accesissimi; il processo di crescita che necessita di qualche ritocco; gli investimenti garantiti fuori dai fastidiosissimi paletti del FPF e sintetizzati dalle fresche parole di Zhang. Ma nella testa di Marotta l’Inter era, è, sarà il guanto di sfida da rilanciare. Farà da collante del progetto e Piero Ausilio ha accettato la coesistenza con lui senza timori.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy