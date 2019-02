Marotta: "Inter tornata in un palcoscenico importante, consolidiamoci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di 'Inter TV' a margine dell'Assemblea dei Soci: "Sono molto felice di essere qui alla mia prima assemblea dei soci, orgoglioso di essere in una società gloriosa e ricca di storia e palmares importanti, l'impegno è trasmettere tutta la mia esperienza per tornare a sollevare trofei. In questa stagione l'Inter è tornata in un palcoscenico importante come la Champions, dobbiamo consolidare questa posizione, crescere per ottenere il massimo e prepararci a una nuova stagione ancora migliore".