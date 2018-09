Marotta lascia la Juventus: "Pronto ad accasarmi in un altro top club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta lascia la Juventus. Le dichiarazioni arrivate ieri sera a sorpresa dopo la vittoria sul Napoli hanno già fatto il giro del mondo. Intervistato da Rai Sport, il dirigente sessantunenne ha motivato così la sua scelta, esprimendosi anche riguardo al proprio futuro: "Non c'è stato un motivo scatenante, è una situazione voluta dalla società e io mi adeguo alle direttive per amore della Juve e delle persone che ci lavorano. Sposo questa linea aziendale, sono un uomo d'azienda e capisco. Sono certo di aver dato il 100% in questi miei anni alla Juve, che coincidono con grandi traguardi. Spero che chi verrà dopo di me possa fare lo stesso".

Sull'addio alla Juventus.

"È doloroso andarmene perché la vita lavorativa, così come il mondo dello sport, è fatta di sentimenti e di emozioni. In questi anni otto-nove anni ho vissuto solamente delle belle emozioni. La Juventus è stata qualcosa di unico. Credo di aver accompagnato il presidente Agnelli in una crescita di esperienza, oggi è in grado di essere protagonista nello sport nazionale e internazionale. Non potrò mai dimenticare questa pagina della mia vita".

Sul ricordo più bello alla Juve.

"Il ricordo più bello è quello di Trieste, quando conquistammo il primo Scudetto dell'era Agnelli con Conte in panchina. Riuscimmo a coronare quell'annata con un bellissimo successo nonostante non fossimo i favoriti".

Su un possibile futuro in Federcalcio.

"Smentisco. Non escludo invece di potermi accasare in un altro grande club. Ho fatto 40 anni di lavoro senza mai fermarmi, è la prima volta che mi fermo a campionato in corso. Vorrei tanto ripresentarmi però ai nastri di partenza della prossima stagione al timone di un'altra squadra".

Sulla Juve in finale di Champions.

"Se la Juve arrivasse in finale di Champions ne sarei orgoglioso, perché questa squadra è frutto anche del mio lavoro, oltre a quello di Nedved, Paratici e Allegri. Sarei lì a tifare da semplice tifoso la mia ex squadra".