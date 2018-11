Marotta-Lotito, pace fatta. E Milinkovic può tornare in orbita Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Lotito e Giuseppe Marotta hanno fatto pace. Ieri il presidente della Lazio e il nuovo dirigente dell'Inter si sono incontrati a via Aldo Rossi, in Federcalcio, e hanno avuto un colloquio cordiale. Al punto - si legge sul 'Corriere dello Sport' - da poter aprire nuovi scenari, soprattutto in chiave mercato: Sergej Milinkovic Savic è infatti un calciatore che piace molto al nuovo dirigente nerazzurro, una idea che potrebbe tornare in auge la prossima estate, sessione di calciomercato in cui il presidente Zhang ha chiesto solo grandi acquisti.