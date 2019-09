Fonte: Sky Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Cagliari-Inter, valevole per la 2ª giornata della Serie A TIM 2019/2020:

"Mi aspetto qualcosa di positivo contro il Cagliari - dichiara il dirigente nerazzurro -, ma sono certo che sarà una gara positiva così come lo è stata all'esordio con il Lecce".

Sul caso Icardi: "Noi siamo stati molto chiari e, in questo momento, siamo molto sereni. Stasera, però, voglio dare spazio ai ragazzi che scenderanno in campo, ai tifosi ed ai dirigenti nerazzurri".

Ancora sul caso Icardi: "Non è un problema da risolvere. Parliamo di una situazione ordinaria, che tratteremo in maniera serena e limpida come fatto finora".