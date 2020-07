Marotta: "Moses e Sanchez fino al match col Getafe. Tonali? Rapporti ottimali con Cellino"

"Per parlare di mercato c'è tempo e voglia di parlare più avanti". A dirlo nell'immediato pre-partita di Inter-Brescia l'ad Giuseppe Marotta, che ai microfoni di 'Dazn' ha evitato di rispondere in merito all'acquisto di Hakimi. "Per Sanchez e Moses - prosegue - abbiamo raggiunto accordi in extremis per averli a disposizione con una logica differente, ma almeno fino alla gara spareggio col Getafe. Questa è un'anomalia, è impensabile che si possa giocare una competizione come l'Europa League senza giocatori tesserati per questa stagione".

"Hanno dipinto il giocatore più giovane, se gioca. E' un auspicio di gioventù che l'Inter vuole avere anche l'anno prossimo. Tonali non piace solo a me, ma a tantissimi italiani che sono esperti di calcio e oggi col Brescia non ci siamo ancora relazionati nonostante i rapporti con Cellino siano ottimali".