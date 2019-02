Marotta: "Non esonero un tecnico da 22 anni. Non sento Conte da mesi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Spalletti resta, è confermato. Non si può parlare di panchina a rischio. Io come dirigente nei miei ultimi 22 anni di Serie A non ho mai esonerato un allenatore, per esonerare un allenatore devono esserci condizioni particolari che qui non esistono". Parole e pensieri di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter che anche ai microfoni di 'Sport Mediaset' ha parlato della situazione allenatore e non solo. "Ci sono ancora dei traguardi davanti che devono essere raggiunti - prosegue -, dopodiché ognuno farà le sue considerazioni. Conte? Mesi e mesi che non lo sento. Uno dei grandi problemi dell'Inter è l'aspetto caratteriale, motivazionale. La nostra cultura va migliorata e da queste crisi si viene fuori solo se riusciamo a migliorare sotto questo aspetto. Icardi? Non c'è motivo di pensare che le sue prestazioni possano essere influenzate dalla trattativa per il rinnovo, tra l'altro curata da sua moglie Wanda. E' un momento di involuzione per lui".