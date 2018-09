Marotta: "Orgoglioso se la Juve arrivasse in finale di Champions"

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan. Gattuso lancia Samu Castillejo come punta centrale, affiancato da Suso e Calhanoglu. Abate prende il posto di Calabria sulla destra. De Zerbi torna al 4-3-3 con l'ex Kevin-Prince Boateng, a riposo a Ferrara, a riprendersi il posto...

Oggi in TV, la serie A ed i posticipi europei

Repice (Radio Rai): "Marotta? La Juve non cambia"

Juve, De Sciglio: "Grandissimo risultato in una gara sempre difficile"

Bologna-Udinese, clamoroso rigore non concesso ai rossoblù

Inter, c'è un Borja Valero in più: Spalletti può utilizzarlo in due ruoli

Chievo-Torino, problemi per De Silvestri: entra Berenguer

Chievo, strano cambio di D'Anna: Djordjevic out nel recupero del 1°tempo

Milan, spauracchio Sassuolo per Gattuso: ha causato tre esoneri

Ibrahimovic: "Premio Puskas? Il mio gol doveva essere in lizza"

Sampdoria, i convocati per la Spal: rientra Caprari

Nel corso dell'intervista concessa a Rai Sport , Beppe Marotta ha commentato un'eventuale finale di Champions della Juve: "Se la Juve arrivasse in finale di Champions ne sarei orgoglioso, perché questa squadra è frutto anche del mio lavoro, oltre a quello di Nedved, Paratici e Allegri. Sarei lì a tifare da semplice tifoso la mia ex squadra".

