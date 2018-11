Marotta: "Panchina d'Oro ad Allegri meritata. E' fra i migliori in giro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'oramai ex amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha parlato della Panchina d'Oro consegnata a Massimiliano Allegri: "Nel calcio ci sono sempre tante componenti. Direi che il premio è ben assegnato, Allegri è fra i migliori tanto in Italia quanto all'estero, ha saputo valorizzare il suo ruolo e la sua professionalità. E' una giusta assegnazione. Col tempo ha migliorato le qualità che gli mancavano e oggi è uno dei migliori in circolazione".