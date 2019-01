Marotta: "Perisic ha chiesto di andare via, cercheremo di accontentarlo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Sky Sport, prima del match contro il Torino, parla l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta: "Perisic? Abbiamo ascoltato il giocatore, che vuole andare via. Lui ha esposto, in modo corretto, il suo stato d'animo. Cercheremo di accontentarlo, dall'altro dobbiamo capire che dobbiamo preservare il valore patrimoniale del giocatore. Per adesso non è arrivata nessuna offerta. Candreva-Carrasco? Per ora ci sono solo sondaggi, non possiamo parlare di nulla di fatto al momento. 3-5-2 contro il Torino? Può essere un'indicazione per il futuro, ma oggi si va in campo così perché ci sono alcuni giocatori fuori. Spalletti sta dimostrando acume tattico, vedremo se il modulo sarà vincente. I margini di miglioramento devono esserci, i risultati devono essere uno stimolo per tutti. L'Inter ha attraversato un periodo di difficoltà, anche perché la proprietà è cambiata. I risultati devono arrivare ma non è facile. Dobbiamo lavorare sul concetto di appartenenza cercando giocatori che abbiano un profilo vincente e che siano onorati di vestire questa maglia. Lo stiamo facendo tutti insieme, con grande voglia e motivazione. Siamo in un momento interlocutorio, l'obiettivo è conquistare la Champions League".