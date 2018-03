Marotta: "Presidenza FIGC un sogno ma voglio continuare alla Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Marotta, direttore generale della Juventus, ha parlato a Premium Sport del suo futuro. "Siamo un gruppo di lavoro all'interno del quale c'è stima. Le scadenze sono cose formali, la società ha rinnovato la fiducia in tutti noi, esistono i presupposti per continuare a fare grandi cose. La Presidenza della FIGC? Ritengo di non aver ancora ultimato la mia esperienza alla Juventus. Quello può essere il coronamento di un sogno ma non si tratta di un discorso a medio termine. Ho la stima di Agnelli, con Nedved e Paratici abbiamo creato un modello di riferimento importante. Il sogno FIGC si potrà realizzare più avanti". Sul futuro di Buffon. "Del suo futuro abbiamo parlato tanto ma conta quello che ha detto lui. E' concentrato sul finale di stagione, poi verranno fatte considerazioni".