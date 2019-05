© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato a Sky Sport a margine dell'assegnazione del premio 'Peppino Prisco', direttamente da Chieti: "Peppino Prisco l'ho conosciuto in rarissime occasioni, ma di lui ho letto tantissimo ed è un personaggio che ha dato colore e valore a questo mondo. L'amore che lui ha avuto verso questa società è qualcosa di grandioso e deve essere di stimolo per me e per noi per cercare di regalare anche a lui, che ci guarda dall'alto, cose belle, traguardi, obiettivi importanti. Quando si riceve un premio è una gratificazione e voglio dedicarla a tutte le società in cui sono stato, ai miei collaboratori e a quelle persone dietro le quinte che mi hanno aiutato per raggiungere obiettivi importanti".