Marotta: "Rinnovo Icardi, ci riproviamo. In passato offerta non congrua"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di Sky: "Società nuova ma che ha alle spalle una storia,con un management di grande spessore che mi ha agevolato l'inserimento".

Sulle parole di Nedved: "Penso che l'episodio ormai non meriti più attenzione, argomento chiuso".

su Icardi e l'adeguamento di contratto: "Ausilio mi ha comunicato che nei mesi scorsi c'è stata un'offerta ritenuta non congrua ed è giunto il momento di riprovarci nel rispetto dei ruoli. Una trattativa del genere deve avere dei connotati di riservatezza, sono situazioni a cui tiene particolarmente l'Inter. Stiamo parlando di un giocatore importantissimo per l'Inter, capitano. Penso che si arriverà a una conclusione perché c'è la volontà reciproca".

Non c'è stato un po' di fastidio sulle parole di ieri e su un'offerta della Juventus rifiutata da Icardi: "Sono vaccinato a gestire anche questi momenti. Ci sono modalità da rispettare e atteniamoci a questo rispetto. Un po' di silenzio farebbe bene a tutti, poi ci sarà modo per rivendicare ogni pretesa legittima. In ogni società contratti da rivedere ce ne sono tanti, di solito queste cose si vedono a gennaio".

Che regalo può portare Marotta ai tifosi dell'Inter? "Per quanto mi riguarda una grande voglia di fare bene, una grande passione che poi sono gli elementi che hanno contraddistinto la mia carriera. E soprattutto di cogliere insieme a tutte le componenti societarie dei traguardi importanti".