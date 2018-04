Marotta: "Risultato dell'andata bugiardo. Qualificazione? Ci crediamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, ad bianconero, ha concesso un'intervista ai microfoni di Premium Sport prima della sfida esterna contro il Real Madrid: "Abbiamo le solite sensazioni di quando si viene a giocare in questo stadio splendido. C'è un'atmosfera diversa rispetto a due anni fa, ma ci impegneremo alla morte, sperando di ottenere un risultato positivo. Impresa Roma? È il calcio. Quando dai il massimo e i tuoi avversari un po' meno puoi ottenere un risultato straordinario. L'approccio è legato alla situazione, siamo in grande difficoltà, per il risultato dell'andata. Qualcuno ha parlato di miracolo, ma noi ci crediamo".

"Sul concetto di rivoluzione mi sono già espresso, bisogna parlare di processo evolutivo. Certi innesti devi farli, sono fisiologici, nella nostra gestione la qualità è sempre aumentata. Sicuramente arriveranno giocatori nuovi, i profili sono quelli dei giovani talenti, ma anche giocatori d'esperienza. Bisogna creare il giusto mix, la Juve ha questa fisionomia, e bisogna mantenerla. Ci crediamo, è il sentimento che c'è nella squadra, nella società e nell'allenatore. Il risultato dell'andata è bugiardo, non meritavamo di essere sotto di tre gol. È giusto che una squadra come la Juve cerchi di ribaltare la situazione, se non ce la faremo ci daremo delle spiegazioni, ma il nostro obiettivo è fare il massimo".