Marotta si confida con un amico: "Andrò all'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lasciando Castelfranco Veneto dove ha ritirato un premio, l'ex direttore generale della Juventus Beppe Marotta, avrebbe confidato a un amico che alla fine andrà all'Inter. In pubblico, il dirigente, aveva spiegato che il suo futuro, in ogni caso, sarebbe stato certamente in Italia.