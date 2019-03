Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato in occasione dell'evento Il Foglio a San Siro dello spinoso caso che ha visto protagonista Mauro Icardi: "Una delle qualità che mi riconosco è la diplomazia, risolvere le questioni con leadership. In questo caso ho cercato di stemperare le tensioni nell’interesse di tutti. In una società ci sono dinamiche che restano private, ci sono poi decisioni che vanno prese con grande responsabilità. Non volevamo punire nessuno, ma solo fare una scelta forte per tutelare le parti in gioco. Uno dei nostri compiti è quello di gestire le risorse, i giocatori, l’allenatore, guardando al rispetto delle regole. Vale in generale e non per forza per il caso Icardi".