© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista a Mediaset, Giuseppe Marotta ha parlato anche di Lautaro Martinez. "Innanzitutto siamo l'Inter che ha una storia abbastanza importante così come il Barcellona, non necessariamente dobbiamo essere svenditori. Noi vogliamo crescere quindi vogliamo puntare su giovani come Lautaro Martinez o Lukaku sono interessanti e giovani e vogliamo crescere con loro. Ma come si sa, il destino appartiene alla testa dei giocatori, se Lautaro intende stare con noi a noi fa piacere, se si farà attrarre dalle idee di altri club si faranno le valutazioni. Al momento è molto legato all'Inter e siamo orgogliosi".