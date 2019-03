Marotta: "Suning vuole arrivare in alto. VAR? Non mi godo più un gol"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Beppe Marotta, amministratore dell'Inter, ha parlato sul palco durante l'evento Il Foglio a San Siro, affrontando vari temi, dal nuovo stadio al caso Icardi e le ambizioni della società nerazzurra: "Il calcio è un modello d’impresa che richiede figure molto specifiche, dirigenti in grado di lavorarci dentro. Manca al momento quella capacità d’innovazione. Allenatori? Ne ho avuti tantissimi. Nei miei ormai 42 anni di militanza in club sportivi, qualche tecnico l’ho anche esonerato. Negli ultimi anni la figura dell’allenatore si è evoluta: inizialmente dirigeva gli allenamenti in giacca e cravatta, quando negli anni '50 non esistevano neppure le panchine. Oggi un tecnico deve saper strutturare uno staff che molto spesso raggiunge i dieci elementi. La competenza è importante, non basta più essere bravi tatticamente e tecnicamente, ma è necessario anche possedere capacità gestionali. Io sono un tifoso del calcio. Abitando vicino allo stadio di Varese, che quando ero bambino militava in Serie A, non potevo non innamorarmi di questo sport. Vorrei sempre che i calciatori fossero felici del momento che stanno vivendo, di giocare per la loro squadra.

Sullo stadio: "Bisogna garantire lo spettacolo, se questo è carente la gente preferisce stare a casa. La struttura deve avere qualità ed elementi per intrattenere, la posizione invece è relativa. Stessa cosa vale per i centri sportivi, in Italia abbastanza carenti. Sono favorevolissimo al fatto che i club debbano dotarsi di un impianto all’altezza. Le licenze nazionali dovrebbero essere ancora più restrittive rispetto a quelle attuali. Sarebbe bello che il tifoso si recasse allo stadio molto prima della partita per godersi un’esperienza più lunga e orizzontale. La Juventus, con metà dei tifosi di San Siro nelle grandi partite, riesce a pareggiare le revenue di Milan e Inter".

Sul caso-Icardi: "Due delle qualità che mi riconosco sono proprio quelle della diplomazia e della leadership che deriva dall’esperienza. Ho cercato di stemperare le tensioni nell’interesse di tutti. In una società ci sono dinamiche che devono restare private, decisioni che vanno prese con grande responsabilità. Non volevamo punire nessuno, ma solo fare una scelta forte per tutelare le parti in gioco. Uno dei nostri compiti è quello di gestire le risorse, i giocatori, l’allenatore, guardando sempre al rispetto delle regole. Vale in generale e non per forza per il caso Icardi".

Sul VAR: "Non riesco più a godere di un gol, ma sono molto favorevole all'uso della tecnologia, nonostante le ovvie imperfezioni".

Sulle operazioni indimenticabili: "Casiraghi, Vieri, Recoba. Ho sempre cercato di coniugare risultati e bilanci. I tifosi di questo aspetto non ne tengono mai conto. Tra una squadra vincente con problemi economici e una perdente ma con un bilancio virtuoso, sceglierebbero sempre la prima. E va detto che con la seconda opzione la società ti manda anche via. Cassano? Era un talento e mi dispiace perché gli sono legato affettivamente. Sono mancate delle qualità perché diventasse un campione. L'ultimo anno poi avevo Cassano e Gheddafi jr, a proposito di Icardi... (ride ndr)".

Sull'Inter: "Il mio futuro, quando ero a Torino, lo vedevo in modo molto differente. Volevo chiudere la mia carriera diversamente. Voglio mettere in campo tutta la mia esperienza per vincere, ma se in passato non si è riusciti a farlo vuol dire che non è facile. Negli ultimi anni questo club ha visto parecchi cambiamenti. Suning è forte, voglioso di arrivare in alto, pronto a gestire un patrimonio enorme come quello nerazzurro. Va bene i bilanci, ma poi bisogna cercare anche di portare a casa trofei".

Su Cristiano Ronaldo: "Non è vero che non lo volevo. Essendo amministratore delegato della Juventus, non credevo di poter sostenere un investimento di tale portata. Ne parlammo con Agnelli che chiese di lasciargli del tempo per pensarci, poi affermò con grande intelligenza di voler portare a termine quella trattativa, chiusa in realtà piuttosto agevolmente. Fu un atto di coraggio da parte degli azionisti. Io non potevo decidere, al massimo valutare con Paratici e Nedved senza mai oppormi. Ho avuto modo di conoscere CR7 ed è davvero un grande campione: tra le altre doti straordinarie, possiede anche quella di trascinare tutti i compagni a dare il massimo. Ho visto tanti campioni dare il 100%, ma mai nessuno riuscire a sfondare il tetto e raggiungere il 120%".

Su Kean: "È un bell’esempio per capire che quando ci si allena con i campioni, diventa più semplice arrivare in alto".