Marotta: "Tanti esami da superare. Conte non è nella condizione ottimale per preparare le gare"

L’ad sport dell’Inter Beppe Marotta ha parlato prima della sfida contro l’Atalanta in programma alle 15: “Tutte le partite sono importanti, sono tutti esami da superare. Oggi per esempio abbiamo aggregato due calciatori che ieri erano positivi e oggi negativi (Gagliardini e Radu, ndr), fortuna che giocavamo a Bergamo e abbiamo potuto inserirli in gruppo. L’allenatore non è nella condizione ottimale per la preparazione delle gare”.