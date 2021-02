Marotta: "Vogliamo riportare la discussione sul campo. Per il rispetto dell'Inter"

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha così parlato a Sky Sport prima della partita con la Fiorentina: "Tutte le partite sono importanti, noi come area tecnica siamo in grado di gestire la situazione meglio possibile, isolando la squadra dalle problematiche sopra la nostra testa, che saranno sicuramente risolte nel migliore dei modi. Quando lotti per i vertici ogni partita è importante, al di là dell'avversario devi ottenere sempre il massimo. Avendo davanti Lazio e poi derby, stasera sicuramente sarà importante. L'ambiente è compatto, e quando è così anche i grandi problemi diventano piccoli. Le cose vanno bene, avanti così alla ricerca di maggiore tranquillità. Auspico si arrivi presto a una conclusione, nell'interesse dei nostri azionisti che sono persone responsabili e lo faranno ancora con scelte oculate. La cosa riguarda loro, e per riservatezza non voglio dare certe risposte, noi però andremo avanti con la determinazione di sempre, con lo spirito d'appartenenza. Siamo in un momento di contrazione finanziaria mondiale, e il calcio intero ne risente. Si parla sempre di cessione o meno delle quote societarie, ma vogliamo riportare la discussione sul rettangolo di gioco affinché ci sia rispetto per l'Inter. Abbiamo a che fare con un'area tecnica di alto livello professionale, e i giocatori svolgono al meglio il loro lavoro".