Marquinhos gol al 13' su pennellata di Di Maria: PSG già avanti col Lipsia

Paris Saint-Germain già avanti al 13': punizione pennellata da Di Maria dalla sinistra, Marquinhos brucia sul tempo i difensori del Lipsia. E' il secondo gol della final eight per il brasiliano ex Roma, PSG sull'1-0 già in apertura di semifinale Champions.