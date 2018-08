Marsiglia, non solo Strootman: sondaggio con la Juve per Kean

Il Marsiglia resta forte su Moise Kean, attaccante che la Juventus non sembra aver intenzione di cedere. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club francese - che nelle scorse ore ha annunciato l'arrivo di Kevin Strootman dalla Roma - ha già fatto un sondaggio con la dirigenza bianconera per l'ex punta del Verona. Tuttavia la Vecchia Signora vorrebbe trattenere il calciatore in rosa almeno fino a gennaio, per questo non è arrivato fino a oggi il via libera per la cessione.