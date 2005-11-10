L'ex Marsiglia Rossi consiglia la Fiorentina: "Hojbjerg lo vorrei sempre con me". E su De Zerbi...

Reduce da un'esperienza come Club Manager dell'Olympique Marsiglia ma a lungo nel Sassuolo, in vista della sfida dei neroverdi contro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola l'ex direttore sportivo Giovanni Rossi. Queste le sue parole: "Secondo me i momenti negativi di Sassuolo e Fiorentina nascono da motivazioni diverse, anche perché sono due ambienti completamente differenti. A Sassuolo devi saper gestire i momenti esaltanti, al contrario di quello che succede a Firenze dove si deve gestire i periodi difficili. Per quanto riguarda la Fiorentina però vedo dei passi avanti. In base alla mia esperienza sottolineo però come Sassuolo sia una realtà particolare, forse unica al mondo. Giochi a Reggio Emilia, la squadra è di Sassuolo ma si allena e vive a Modena e la proprietà è una multinazionale. La Fiorentina è invece Firenze, in città c'è solo quella squadra e devi avere la capacità di portare una maglia pesante".

Anche per questo l'esperienza di Grosso è stata così fallimentare?

"Quando parti così non è facile rialzarsi, però vedo segnali positivi. Con Fabio Grosso non so cosa sia successo. Credo che una società debba però sempre mettere a disposizione calciatori funzionali al gioco di un allenatore. Dall'altra parte, lo conosco l'ho avuto come calciatore: è un ragazzo intelligente che sta facendo il suo percorso. Per me è tra i giovani allenatori che possono ambire ad allenare i top club ma va giudicato in altre realtà e fra qualche anno".

La sua carriera si è intrecciata due volte con quella di De Zerbi: è vero che Paratici lo aveva cercato prima del Tottenham?

"Credo che Roberto non sia giudicato per il suo vero valore, perché è un allenatore duttile, che istaura con i propri giocatori un rapporto viscerale. Adesso anche al Tottenham sta riuscendo a risistemare la baracca entrando nella testa dei calciatori. Quello degli Spurs è un ambiente particolare, anche Conte e Mourinho ebbero problemi a mentalizzare la squadra. C'è una percezione sbagliata su De Zerbi: la gente pensa che sia uno fissato con le sue idee ma non è così, è molto intelligente ad adattarsi alle caratteristiche dei sui giocatori. Contati con la Fiorentina? So che a Fabio Paratici è sempre piaciuto un allenatore come De Zerbi, ne abbiamo parlato spesso. Quando devi pensare di cambiare allenatore uno come De Zerbi è un nome che c'è sempre nella lista dei papabili".

In orbita Fiorentina si è parlato anche di Hojbjerg...

"Le condizioni finanziarie del Marsiglia sono pessime perché devono rispettare delle condizioni imposte dalla UEFA e dalla Ligue 1. Hojbjerg è un capitano, in ogni squadra in cui va è leader e proprio per questo con me uno come lui lo vorrei sempre, poi deve decidere Vanoli con la società".