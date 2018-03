Martial, amore mai sbocciato con lo United. E la Juve può approfittarne

Il paragone con Thierry Henry forse non è il massimo per la Juventus, che con Titì all'epoca non ebbe molto fortuna. Ma le movenze di Anthony Martial, obiettivo dei bianconeri, ricordano davvero l'asso dell'Arsenal. L'esborso di 80 milioni del Manchester United per strapparlo al Monaco lasciava presupporre però un rendimento migliore in questi tre anni con la maglia dei red devils: 36 reti in tre anni, un posto da titolare spesso in discussione, tanto che anche quest'anno nonostante le ottime prestazioni il club abbia aumentato la concorrenza con l'acquisto di Alexis Sanchez. Nel recente passato ci aveva provato l'Inter, col club disposto a trattare purché venisse ceduto a titolo definitivo; oggi torna di moda la Juventus, che se ne invaghì in tempi non sospetti, quando era solamente una promessa del Lione.