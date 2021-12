Martial e Cavani: la Juve studia gli esuberi dello United per un colpo in attacco

Gli occhi della Juventus verso il Manchester United. Questo perché, spiega Tuttosport, la volontà è quella di regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo per l'attacco. Contatto per Anthony Martial ma non ancora un affondo perché piace anche Edinson Cavani sebbene sul Matador pesi anche la questione anagrafica. Riflessioni in corso ma entrambi sono giocatori che secondo il quotidiano sportivo rientrano tra i nomi graditi al club torinese.