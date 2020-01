Martinelli apre all'Italia: "Sogno il Brasile, ma potrei diventare azzurro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jurgen Klopp lo ha definito Incredibile, il talento del secolo. Gabriel Martinelli, attaccante dell'Arsenal, ha parlato a DAZN in Brasile del sogno di giocare con la Seleçao, anche se ha lasciato aperto uno spiraglio per la maglia azzurra, essendo in possesso della doppia nazionalità: "Io sono brasiliano e il mio sogno, naturalmente, è vincere con il Brasile. Ma potrei giocare anche per l’Italia, nulla è ancora definito. Dal Brasile non ho ricevuto alcuna chiamata". Il classe 2001, già autore di 8 reti in 19 presenze con la maglia dei Gunners, è stato convocato finora soltanto dalla rappresentativa Under-23 verdeoro, con cui ha esordito lo scorso 17 novembre.