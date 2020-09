Martínez (Mundo Deportivo): "Suarez preferisce la Juve al PSG. Ha già parlato con i dirigenti"

Ferran Martínez, giornalista del quotidiano catalano 'Mundo Deportivo', ha rilasciato una intervista ai colleghi di 'Tuttojuve.com' per fare il punto sulla trattativa Luis Suarez-Juventus: "Per quello che sappiamo, esiste assolutamente la possibilità che Suarez vada alla Juventus è concreta. La negoziazione è in fase avanzata, il calciatore ha parlato prima con Nedved e poi con Paratici. L'unica cosa che bisogna capire è come lascerà il Barcellona, tra l'altro sappiamo che i bianconeri avevano messo nel mirino Dzeko ma la trattativa è al momento in stallo. A livello economico, credo che i valori siano più o meno lo stesso: per il bosniaco la Roma chiede 10 milioni e guadagnerebbe a livello di ingaggio meno del 'Pistolero'. Potrebbe essere questo il volere della Vecchia Signora", ha detto Ferran Martínez che prosegue. "La preferenza di Suarez è per la Juventus, in Italia ci sono sgravi fiscali che possono essere interessanti per il calciatore. E al PSG ci sarebbe molta più rivalità, come Neymar ed Icardi che gioca nel suo ruolo. Con la cessione di Higuain, Suarez avrebbe la titolarità assicurata".