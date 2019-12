Il difensore del River Plate Lucas Martinez Quarta ha parlato a El Intransigente del proprio futuro e delle voci che lo vorrebbero nel mirino dell’Inter: “Devo restare lontano dalle questioni di mercato, ci sono i procuratori che pensano a queste cose. Ci siamo detti che non avremmo commentato nulla prima dell'ultima partita stagionale. - continua il classe ‘96 come riporta Fcinternews.it - Non ho idea di cosa si parli. Deve essere un club che lotta per cose importanti. Qualsiasi giocatore vorrebbe andare in Europa, ma sono ancora felice qui”.