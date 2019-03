Martorelli: "Barella probabile nerazzurro. Verratti può andare al Real"

© foto di Federico De Luca

Giocondo Martorelli, noto procuratore, a MC Sport Live Show è intervenuto nel dopo partita di Italia-Finlandia: "L'Italia ha un girone abbastanza facile e queste partite permetteranno a Mancini di dare esperienza ai tanti giovani che ha. Se escludiamo Bonucci e Chiellini sono pochi i giocatori con esperienza internazionale. Queste partite devono essere solo di preparazione all'Europeo vero e proprio".

Stasera hanno segnato Kean e Barella, sono destinati a diventare campioni?

"Barella gioca con continuità nel Cagliari e si sta confermando. E' un calciatore che ha già dato prova di valere e sicuramente l'anno prossimo approderà in una grande squadra e l'Inter è avvantaggiata in questa operazione. Il suo futuro potrebbe essere nerazzurro. Kean sta crescendo di partita in partita ed è migliorato in maniera incredibile nell'ultimo anno. Fare gol non è mai facile. Di questi due ragazzi sentiremo molto parlare".

Il prossimo mercato come sarà?

"Già negli ultimi anni la situazione si è capovolta rispetto al passato. Quest'anno ci saranno sviluppi potenziali importantissimi. Molti dei giovani che abbiamo visto con l'Italia cambieranno maglia. Zaniolo è destinato ad arrivare in club importantissimi e lo stesso discorso vale per Federico Chiesa. Verratti può cambiare maglia perché al Real Madrid faranno qualcosa di importante e lui ha le caratteristiche che piacciono a Zidane. Ci sono tante situazioni in evoluzione. Credo che Allegri al termine della stagione deciderà di andare via specie nel caso in cui dovesse vincere la Champions League".

Icardi lascerà l'Inter a fine stagione?

"Non penso che il giocatore sarà svalutato ma quando queste situazioni si prolungano la rottura diventa quasi inevitabile. Questa tregua permetterà a entrambe le parti di valutare le cose con calma. O l'Inter fa un passo indietro dando nuovamente la fascia a Icardi oppure, come penso io, il giocatore è destinato a essere ceduto. L'inter non può essere dipendete da Icardi e Perisic anche perché questi non hanno fatto vincere niente ai nerazzurri".