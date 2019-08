Martusciello: "Che emozione guidare la Juve. Dybala? Si tratta di scelte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria di Parma, il vice di Sarri Giovanni Martusciello ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Un'emozione grandissima, un piacere enorme ma preferisco che sulla panchina ci sia Sarri perché è lui l'artefice di questa squadra. Il gol di Chiellini è bastato? E' bastato con qualche rischio, nel primo tempo molto bene, potevamo essere più fortunati, nel secondo tempo abbiamo pagato il gran caldo, ci siamo disuniti e quando non ragioni d'insieme il pericolo è dietro l'angolo. Oggi si prenderanno in considerazione i punti positivi ma anche quelli negativi. Dybala? Avendo una squadra piena di campioni deve fare delle scelte ma il campionato è lungo, c'è bisogno di tutti sperando di andare avanti in tutte le competizioni, oggi è toccato ad alcuni giocatori, magari alla prossima toccherà ad altri".